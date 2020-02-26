Более 60 человек пострадали в Германии при наезде автомобиля на толпу во время карнавала

Более 60 человек пострадали в Германии при наезде автомобиля на толпу во время карнавала
Среди пострадавших 20 детей. Фото: Pixabay

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в толпу в городе Фолькмарзен (Германия земля Гессен) увеличилось до 61.

В полиции отметили, что среди пострадавших 20 детей, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля в городе Фолькмарзен (Германия земля Гессен) во время карнавала Розенмонтаг автомобиль въехал в толпу зрителей.

На месте происшествия работает полиция. Водитель задержан. Сейчас он дает показания. Мотив его действий пока не установлен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лондоне при теракте пострадали три человека. Преступника застрелил сотрудник правоохранительных органов.

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