Историку Соколову предъявили обвинение еще по одной статье

Обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову предъявили новое обвинение.

По версии следствия, он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сообщает «Мойка 78» со ссылкой на представителя интересов семьи Анастасии Ещенко адвоката Александра Бакшеева.

Под статью «попал» обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17, который нашли во время обысков в квартире Соколова. Следствие считает, что из этого оружия были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.