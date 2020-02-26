ДТП на Луначарского остановило движение автобусов

Утром 26 февраля на проспекте Луначарского произошло нелепое ДТП, из-за которого встали автобусы в обе стороны.

По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Луначарского при повороте на улицу Ушинского. Проезжую часть не поделили водители автомобилей марок Toyota и Hyundai.

«Поворот на Ушинского с Луначарского. Автобусы стоят в обе стороны, проезд полностью перекрыт», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Как это возможно вообще?!», — удивляются пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.