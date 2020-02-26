Адвокат Соколова объяснил новое обвинение

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружие. Этот шаг представитель экс-доцента назвал закономерным.

Как рассказал журналистам адвокат историка Александр Почуев, обвинение было предъявлено Соколову неделю назад. Оно стало результатом проведенных следственный действий и экспертиз.

«Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный малокалибирный обрез и патроны к нему», — уточнил Почуев.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой тот состоял в отношениях. По версии следствия, он застрелил девушку из малокалибирного обреза, а после расчленил её тело и попытался избавиться от останков. Задержали Соколова при попытке утопить в реке женские кисти.