Создатель приоритетного языка программирования для Google постоит в Петербурге высотный бизнес-центр

Создатель приоритетного языка программирования для Google постоит в Петербурге высотный бизнес-центр
Ныне действующий офис компании на Приморском проспекте. Фото: jetbrains.ru

Компания JetBrains намерена построить офис, который планируется расположить в Приморском районе. Он будет высотой 54 метра. Но, поскольку на данной территории максимально разрешенная высота 40 метров, проекту нужно согласование. Это обсудят на общественных слушаниях 11 марта.

У компании уже есть Бизнес-центр на Приморском проспекте. Он занимает 2 гектара. Сейчас там находятся 2 офисных здания. Новое здание будет связано с уже существующими. Благодаря ему будет увеличено количество рабочих мест — на 1000. Пока что, Jetbrains насчитывает около 700 сотрудников. Об этом сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу компании.

Сдать бизнес-центр планируют в конце 2022 года — 2023 гг. Площадь возведенного 14-этажного здания составит 35 тыс. кв. м. Строительство оценено в 6 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпус завода Веге станет бизнес-центром с общественным пространством.

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JetBrains бизнес-центр строительство
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