Депутаты Петербурга защитили Петровскую косу от застройки

Парламентарии Северной столицы защитил яхт-клуб на Петровской косе от застройки, включив сквер возле дома №7 в закон «О зеленых насаждений общего пользования».

В среду, 26 февраля, на заседании Законодательного Собрания в Петербурге депутаты в третьем чтении приняли закон о включении территории Петровской косы в перечень зеленых насаждений. Автором законопроекта выступил вице-спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Охраняемой стала территория неподалеку от стадиона «Петровский» северо-западнее дома №7 на Петровской косе, площадью 12,86 гектаров. На ней размещается речной яхт-клуб, который рисковал быть отданным под застройку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты Шушар объединились против застройки микрорайона. Водители выступают за улучшение инфраструктуры, которой крайне не хватает местным жителям.