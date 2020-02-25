Сотни автомобилистов Шушар требуют мораторий на застройку

На автомобилях в Пушкинском районе Петербурга с конца января можно заметить наклейки с надписями-требованиями. Жители просят о моратории на застройку, новых дорогах, поликлиниках, детских садах и другой инфраструктуре. Выразить свое мнение решили сотни местных жителей.

Акцию запустили активисты движения «Шумные Шушары». За месяц к ней присоединились более 300 человек. Первая партия наклеек с надписями «Требуем парки», «Требуем детские сады», «Требуем въезды/выезды», «Требуем мораторий на застройку» и другими разошлась в краткие сроки. После чего активистам пришлось напечатать еще 180 наклеек, рассказал gazeta.spb.ru житель Шушар Михаил Шариков.

«Наклейками мы хотели выразить свою сплоченность и показать, что недовольных гораздо больше, чем те, что вышли на пикеты. С помощью наклеек мы решили привлечь всех, кто желает выразить свою позицию», — пояснил он.

Он добавил, что некоторые петербуржцы также крепят стикеры на сумки, рюкзаки и детские коляски.

Раздача наклеек проходит пару раз в неделю. Так, 26 февраля получить стикер можно в кафе «Лавка пекаря» на Новгородском проспекте с 19 до 20 часов. Не исключено, что активисты напечатают третью партию.

Напомним, с ноября по январь жители Шушар ежедневно выходили на одиночные пикеты к Смольному. С помощью плакатов они напоминали чиновникам о проблемах поселка, связанных с отсутствием транспортной и социальной инфраструктуры и призывали к введения моратория на застройку до тех пор, пока не будут решены проблемы нехватки мест в детсадах и школах.