Жители Шушар продолжают пикетировать Смольный

Правительство Петербурга заявило о планах по решению проблем с социальной и транспортной инфраструктурой в Шушарах. Несмотря на это, жители продолжают серию пикетов у Смольного.

Пикетировать здание правительства жители Шушар начали 18 ноября. Почти каждый день они выходят с плакатами, говорящими о проблемах поселка. Результатом этого стала встреча под руководством вице-губернатора Николая Линченко. Чиновники отчитались о текущей ситуации и рассказали о планах по строительству школ, детсадов, поликлиник и развитию транспортной сети.

«Мы очень надеемся, что эти обещания будут непустыми, что новый губернатор и новое правительство действительно смогут решить наши вопросы. Но обещаниям Аркадия Скорова [глава ООО «СК «Дальпитерстрой» — прим. ред.] жители не верят. Именно поэтому мы решили не останавливаться», — рассказала gazeta.spb.ru муниципальный депутат МО «Посёлок Шушары» Ольга Краснова.

«Дальпитерстрой» — один из основных застройщиков в поселке Шушары. На него возложено строительство детского сада на 320 мест и передача земли под школы и помещений под размещение поликлиники.

Поликлинику планируют обустроить на двух этажах жилого дома. При этом, по словам Красновой, на данный момент возведены всего три этажа здания.

Поводов не верить застройщику у жителей много. За последние семь лет сроки ввода объектов сдвигались неоднократно. Один из последних примеров — строительство школы в поселке Ленсоветский. В августе Скоров пообещал Беглову завершить работы на объекте к 1 сентября 2020 года. Однако планы эти не кажутся осуществимыми.

«Состояние стройки в данный момент физически не позволяет достроить школу к 1 сентября. Они не успеют это сделать», — отметила муниципальный депутат.

Ранее Николай Линченко заявил о необходимость сокращать отставание по инфраструктуре в Шушарах в сжатые сроки. Сейчас переполненность школ в поселке составляет 175%, детских садов — более 200%. С 2006 год в Шушарах построили и ввели в эксплуатацию 41 жилой дом, еще 33 получили разрешение на строительство. Поселок быстро заселяется, при этом жителям остро не хватает социальной инфраструктуры.