Военные получили право сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому военным разрешили сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу страны.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, сбивать гражданские самолеты разрешается в том случае, если они без объяснения причин не подчиняются сигналам на выполнение посадки или выходу за пределы страны.

Уничтожение самолета-нарушителя произойдет только после наличия сведений об отсутствии на нем пассажиров. Перед тем, как сбить самолет, военные будут предупреждать судно о намерении открыть огонь или произведут предупредительный выстрел.

Также Мишустин разрешил сбивать угнанные российские самолеты, которые оказываются заходить на посадку. При этом на борту не должно быть заложников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьера.