Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин в объяснил причины выбора кандидатуры бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Он рассказал, что сначала ему было предложено четыре кандидатуры на пост председателя правительства, но среди них не оказалось Мишустина, сообщает ТАСС.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре… Мишустина никто не называл. Кроме меня», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что при принятии решения руководствовался личными и деловыми качествами Мишустина, учитывал результаты его работы на должности главы ФНС.

«Учитывалось даже не то, что он провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — объяснил глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента.Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.