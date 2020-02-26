В Финляндии банки начали закрывать счета российских клиентов

Введенные западом санкции против России, а также усиленный контроль за попытками отмывания денег усложняют сотрудничество финских банков и клиентов из России.

Служба новостей Yle рассказала историю семейной пары из Москвы, которая в начале 2010-х купила земельный участок в Тайпалсаари на юге Финляндии. Там они хотели построить несколько коттеджей под аренду. Строительству помешали события, произошедшие в Украине в 2014 году, после которых финские банки отказались инвестировать в их проект. Для возобновления строительства паре прошлось продать недвижимость в России и в прошлом году они были достроены.

В скором времени банк внезапно закрыл счет финской фирмы, через которую пара вела свой бизнес. Деятельность дачного поселка продолжилась после предложения другим банком сотрудничества.

По мнению экспертов, россияне, которые ведут бизнес или владеют имуществом в Финляндии, все чаще сталкиваются с трудностями, связанными с получением обслуживания в финских банках. Проблемы возникают не только у новичков, но и у людей, давно владеющими недвижимостью или иными активами в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за февраль 2020 года в Петербурге подали 35 тысяч заявлений на финскую визу.