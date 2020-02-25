За февраль 2020 года в Петербурге подали 35 тысяч заявлений на финскую визу

Пятилетнюю визу выдает не только Финляндия, но и другие страны ЕС. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Пятилетнюю визу выдает не только Финляндия, но и другие страны ЕС. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

За февраль 2020 года россияне подали 35 тысяч заявлений на финский шенген, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Представители Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге связывают такой всплеск с упрощенным процессом получения визы, который вступил в силу 1 февраля 2020 года. Теперь Финляндия и другие страны Евросоюза предоставляют шенген сроком на пять лет сразу после получения двухлетней, пишет yle.UUTISET.

Главное условие: во время отсутствие штрафов и привлечения к судебной ответственной на территории стран выезда. За прошедшие три недели февраля нововведение значительно повысило спрос на финскую визу. На сегодняшний день в консульство обратились 35 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество туристов, следующих в Финляндию и Прибалтику на праздничные выходные, заметно выросло.