Петербуржцы стали чаще посещать Прибалтику и Финляндию на праздники

Праздники в Финляндии - наиболее привлекательный вариант зимнего путешествия для многих туристов из разных стран. Фото: pixabay.com

Праздники в Финляндии - наиболее привлекательный вариант зимнего путешествия для многих туристов из разных стран. Фото: pixabay.com

Количество туристов из Петербурга, которые путешествуют в Прибалтику и Финляндию на автобусах в праздничные дни, увеличилось на 75%.

Специалисты компании Lux Express изучили все проданные билеты и сделали интересные выводы. Больше всего возросла популярность на направление в Суоми — 86%, число же людей, которые заинтересовались Эстонией возросло на 81%, на 43% вырос спрос на поездки в Латвию.

Если сравнивать с прошлым годом, очень много российских туристов в текущие праздники решили отдохнуть в городе Котка, который находится в Финляндии. Число автобусных туристов в этот город увеличилось в 2,5 раза.

Также, увеличилось количество желающих посетить Хельсинки и Таллин. Стоит отметить, что в этом году в феврале и в марте, благодаря праздникам, по 3 выходных дня, что могло сподвигнуть россиян отправляться в небольшие путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия выдала россиянам рекордное количество виз.