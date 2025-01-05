Социофобов пригласили на новогодний фестиваль в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петра Великого до 8 января включительно проходит фестиваль «Ботанический Новый год». Для посещения необходимо приобрести единый фестивальный билет, отдельные билеты в парк или оранжереи не предусмотрены. В социальных сетях подчеркнули, что сам Ботанический сад станет идеальным местом для прогулки. Из-за невысокой посещаемости там царит тишина.

30 декабря 2024 года – 1 января 2025 года – выходные дни.

С 2 по 8 января сад работает в фестивальном режиме, и по единому билету вы сможете посетить: