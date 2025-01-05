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Социофобов пригласили на новогодний фестиваль в Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петра Великого до 8 января включительно проходит фестиваль «Ботанический Новый год». Для посещения необходимо приобрести единый фестивальный билет, отдельные билеты в парк или оранжереи не предусмотрены. В социальных сетях подчеркнули, что сам Ботанический сад станет идеальным местом для прогулки. Из-за невысокой посещаемости там царит тишина.

Социофобов пригласили на новогодний фестиваль в Ботаническом саду
Фото: Ботанический сад Петра Великого

30 декабря 2024 года – 1 января 2025 года – выходные дни.

С 2 по 8 января сад работает в фестивальном режиме, и по единому билету вы сможете посетить:

  • Оранжерейный маршрут (вход с 11:00 до 16:30), включающий семейный квест «Новогодние каникулы Муравьишки» (6+). Маршрут доступен для прогулки в этот день;
  • Ботанический музей и временную выставку «Прикосновение к вечности. Растения и динозавры мелового периода» (10:00–17:00). Выставка представляет ископаемые растения и кости динозавров, обитавших в меловом периоде на территории Сибири, Чукотки и Приамурья. Посетители смогут увидеть древних родственников современных деревьев, оценить размеры динозавров и узнать об их особенностях;
  • Выставку икэбаны «Снег, Луна, цветы» в Зелёном домике (10:00–17:00).
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