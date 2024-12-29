Телепрограмма на Новый год: что смотреть по ТВ 31 декабря

В новогоднюю ночь телеканалы предложат зрителям разнообразную программу. На Первом канале в «Новогодней ночи» выступят как известные артисты, такие как Shaman, Григорий Лепс, Полина Гагарина, так и новые имена, например, Татьяна Куркова и Ксения Минаева. Вести программу будут известные телеведущие, в том числе Леонид Якубович и Лариса Гузеева.

«Россия 1» покажет «Голубой огонек» с Николаем Басковым, Полиной Гагариной и Николаем Расторгуевым, а также с участием ведущих Андрея Малахова и Марии Ситтель. НТВ начнет вечер с комедии «Папаши», затем покажет спецвыпуск «Новогодней маски». После полуночи — «Квартирник НТВ у Маргулиса». «ТВ Центр» предложит классические советские фильмы и концерт «Хорошие песни на Новый год».

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будет транслироваться на всех телеканалах 31 декабря в 23:00, причём первыми его услышат жители Дальнего Востока. Телеканал СТС покажет новогоднюю программу от «Уральских пельменей» под названием «Мастер и мандарины», а ТНТ представит пародийные версии советских фильмов: «Небриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет всё».

В дневное время Первый канал с 10:00 начнет показ новогодних фильмов «Девчата», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби», а в 12:00 покажет трансляцию балета «Щелкунчик». Вечером зрители смогут увидеть «Иронию судьбы, или С легким паром» в цифровой реставрации. «Россия 1» также покажет советскую классику, включая «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию».