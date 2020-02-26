Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за гонщика Андрея Маркелова

Бывшая участница и ведущая популярного телевизионного проекта «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за гонщика «Формулы-2» Артема Маркелова.

Пара с неохотой рассказывает о своей личной жизни. Так, совместные снимки в социальных сетях звезд стали появляться только в прошлом году. Сначала Артем и Катя расписались в Лаг-Вегасе, и совсем недавно узаконили свои отношения на территории России.

В качестве наряда невесты Жужа выбрала не классический вариант — платье, а скромный и строгий брючный костюм. Интернет-пользователи высказывают предположение, что таким образом Катя, вероятно, пытается скрыть беременность. По слухам, в скором времени у пары появится ребенок. Отметим, что экс-ведущая «Дома-2» уже воспитывает 11-летнюю дочь Полину.

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