На Софийской «прилег» грузовик. Движение затрудненно

Автомобилисты пишут, что дорогие скользкие, хотя снег не идет.

Все случилось сегодня вечером, 26 февраля. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Софийской улице, где-то «в конце». Полосу перекрыл «прилегший» на бок грузовик – непонятно, почему, скорее всего, водитель не справился с управлением. Автомобилисты предположили, что всему виной скользкая дорога, а другие с ними спорят – мол, асфальт сухой.

«Жесть…снег вероятно с грузовичка выпал. В середине Софийской сухо как в пустыне»,

— пишет один из пользователей.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Доблести и Маршала Казакова произошло два ДТП подряд.