На пересечении Доблести и Маршала Казакова произошло два ДТП подряд

"Почти каждый день там дтп! Проклятое место!, - сетуют местные жители. Фото: https://vk.com/spb_today

"Почти каждый день там дтп! Проклятое место!, - сетуют местные жители. Фото: https://vk.com/spb_today

Днем 26 февраля на перекрестке улиц Доблести и Маршала Казакова столкнулись несколько машин. Буквально спустя час после ДТП на этом же месте произошла вторая авария.

Сначала на перекрестке столкнулись две иномарки. В результате удара одну из машин резко развернуло и отбросило на тротуар. Отлетевший в сторону белый автомобиль врезался в ограждение. Вероятно, один из водителей нарушил правила дорожного движения и проехал на красный. Очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» отмечают, что один из участников ДТП находится в шоковом состоянии, другой получил травму руки.

Незадолго после серьезного столкновения на злополучном перекрестке вновь «не поделили» дорогу два автомобиля. И вновь светлый автомобиль на большой скорости протаранил неторопливо поворачивающую белую иномарку. В этот раз, к счастью, ограждения остались на месте, однако о состоянии водителей ничего не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием каршеринга и маршрутки на Комсомольской площади.