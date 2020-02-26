На Комсомольской площади машина каршеринга врезалась в маршрутку

На Комсомольской площади машина каршеринга врезалась в маршрутку
К счастью, машина ехала не с большой скоростью. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла у станции метро Кировский завод.

Данная информация появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Очевидец сообщил, что автомобиль каршеринга «Яндекс-драйв» на небольшой скорости врезался в маршрутку, когда та подъезжала к остановке. У такси отлетел бамбер, фару «аж с мясом вырвало».

Примечательно, что у маршрутки незаметно никаких повреждений, кроме, разве что, приобретенной за время эксплуатации ржавчины.

Помимо этого, очевидец поинтересовался в данной группе, не разорились ли еще каршеринги, ведь за незначительную цену аренды в час, компании порой приходится отдавать много средств на ремонт, так как аварии с данными автомобилями учащаются.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг едва не сбил пешехода на Пискаревском.

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На Комсомольской площади машина каршеринга врезалась в маршрутку