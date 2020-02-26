В заказнике «Сестрорецкое болото» все-таки появится эко-тропа

Для того, чтобы ее достроить, ищут подрядчика. Стартовая цена контракта – пять миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает газета «Недвижимость и строительство Петербурга». Поисками подрядчика для строительства эко-тропы занимается дирекция особо охраняемых природных территорий. На завершение работ готовы выделить пять миллионов рублей. Отмечается, что маршрут должен быть готов к середине июля 2020 года, а подрядчика хотят выбрать уже в этом месяце.

От компании требуют сохранить ценный рельеф, так что специалистам придется хорошо потрудиться. Напоминаем, что часть эко-тропы сделали еще в 2019 году. Это – первый «болотный» экскурсионный маршрут.

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