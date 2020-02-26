КГИОП приглашает юных петербуржцев принять участие в конкурсе рисунков

Работы победителей будут представлены на международной выставке «World Heritage – A Youthful Vision 2020», которая пройдет в июне 2020 года в Словакии. Фото: http://kgiop.gov.spb.ru

Работы победителей будут представлены на международной выставке «World Heritage – A Youthful Vision 2020», которая пройдет в июне 2020 года в Словакии. Фото: http://kgiop.gov.spb.ru

Мэр словацкого города Банска-Штьявница приглашает юных петербуржцев присоединиться к конкурсу рисунков, проводимого среди жителей городов, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О возможности принять участие в детском художественном конкурсе «World Heritage – A Youthful Vision 2020» («Всемирное наследие — Взгляд Юности 2020») рассказали в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в среду, 26 февраля.

Для участия необходимо предоставить творческую работу на тему «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». При этом рисунок может быть выполнен в свободной технике, однако его размер не должен превышать 10х14 см. Работы нужно предоставить в КГИОП с 10 по 13 марта, не более 3 от каждого участника. Подробности можно узнать на сайте Комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП не стал присваивать медсанчасти на Одоевского охранный статус.