В Ленобласти умер талантливый врач-онколог Роман Ласло Дюлович

Свои соболезнования уже выразил губернатор Дрозденко, который отметил, что специалист спас множество жизней.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба регионального правительства. Врач-онколог Роман Ласло Дюлович умер на 76 году жизни. Причины не разглашаются, но, скорее всего, естественные. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вспомнил специалиста добрым словом. Он отметил, что благодаря врачу удалось спасти не одну жизнь.

«Он боролся за жизнь каждого своего пациента, даже тогда, когда другие специалисты отказывались верить в возможность излечения»,

— пишет губернатор.

Дрозденко убежден, что Ласло Дюлович сделал многое для того, что онкологическая помощь в регионе была на «принципиально новом, современном уровне». Напоминаем, что он являлся заслуженны врачом России, имел ученые степень, а также имел высшую квалификацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине.