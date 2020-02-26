Первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине

Первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине
На онкологическом учете стоят 3,63 млн россиян. Фото: pixabay.com

Открытие первого в Ленинградской области центра амбулаторной онкологической помощи состоялось в рамках национального проекта «Здравоохранение». Установленное в новой тихвинской клинике оборудование позволяет выявлять рак на ранних стадиях.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, всего таких центров, построенных в рамках нацпроекта, будет пять — в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Выборге и Кузьмолово.

Центры будут получать пациентов по направлениям от терапевтов, хирургов, онкологов и других специалистов, которые заподозрили у пациента наличие злокачественного образования. По назначению врачей пациенты смогут пройти в центре химиотерапию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2020 года в Петербурге откроется пять онкоцентров.

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Первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине
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