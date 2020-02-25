В течение 2020 года в Петербурге откроется пять онкоцентров

В течение 2020 года в Петербурге откроется пять онкоцентров
В 2019 году город выкупил 15 помещений, где появятся медицинские учреждения. Фото: https://www.gov.spb.ru

По словам Александра Беглова, к концу текущего года в Северной столице откроется пять центров амбулаторной онкологической помощи.

Об этом градоначальник заявил городскому правительству на заседании во вторник, 25 февраля. В ходе рабочего совещания власти Петербурга обсуждали реализацию программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге». Губернатор отметил, что ранее в рамках этого проекта было открыто восемь аналогичных медицинских центров.

Беглов подчеркнул, что уже через два года амбулаторные онкологические центры должны появится в каждом районе города на Неве. Кроме того, в течение 2020 года все петербургские поликлиники будут переведены на систему бережливых технологий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разработали централизованную цифровую систему «Онкопомощь».

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