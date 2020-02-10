В Ленобласти внедрили цифровую подсистему «Онкопомощь»

В Ленинградской области разработали централизованную региональную подсистему «Онкопомощь». Она призвана обеспечить маршрутизацию пациентов, а также проконтролировать сроки, объемы и результаты оказанной им медицинской помощи.

Разработкой сервиса занимались компании «ТехЛАБ» и «Нетрика», пишет «Коммерсантъ». Работа над его созданием и внедрением велась полгода.

На данный момент в подсистему направлена информация об около 1,5 тыс. пациентах со злокачественными новообразованиями или подозрениями на них.

С помощью сервиса сотрудники амбулаторных служб и медицинских учреждений Ленобласти могут получить доступ к инструментам для соблюдения клинических рекомендаций. Сейчас они доступны только для пациентов с колоректальным раком. В ближайшее время база будет расширена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге презентовали комикс, написанный для детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.