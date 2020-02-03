Создатель Вселенной Marvel представит в Петербурге комикс для онкобольных детей

Стив Энглхарт - один из сценаристов фильма "Мстители: Война бесконечности" и авторов комиксов о супергероях. Фото: постер фильма "Мстители: Война бесконечности"

Стив Энглхарт - один из сценаристов фильма "Мстители: Война бесконечности" и авторов комиксов о супергероях. Фото: постер фильма "Мстители: Война бесконечности"

Один из создателей комиксов и сценарист фильмов Marvel и DC Стив Энглхарт посетит Петербург. В городе он представит новый комикс «Бесстрашный Человек-Протон», написанный для детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Комикс был создан в рамках благотворительной деятельности для детей, которые проходят протонную лучевую терапию.

«Протонная терапия, как супергерой, встает плечом к плечу с ребенком в его борьбе с раком», — пишут авторы в предисловии к изданию.

Презентация пройдет 6 февраля в Центре протонной терапии МИБС на Глухарской улице. После будет организован праздник для детей с участием актера в костюме Человека-Протона. Энглхарт вместе с супергероям вручит им памятные сувениры, рассказали в комитете по печати.

С 18:00 до 19:00 в магазине комиксов «23ой» в креативном пространстве «Ткачи» пройдет встреча с читателями и автограф-сессия Стива Энглхарта. Помимо этого, будет организован сбор средств для болеющих детей.

Стив Энглхарт — автор серии комиксов вселенных Mavel и DC. Он работал над образами Железного человека, Людей-Х, Доктора Стрейнджа, Капитана Америки, Бэтмена и других героев. Как сценарист работал над фильмами «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Стражи Галактики».

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