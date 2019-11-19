Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года

Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года
Стали известны даты выхода новых фильмов Marvel. Скриншот: Мстители. Война Бесконечности

Студия Disney объявила даты выхода пяти новых фильмов киновселенной Marvel. Названия проектов пока не уточняются.

Среди названных дат:

  • 7 октября 2022 года
  • 17 февраля 2023 года
  • 5 мая 2023 года
  • 28 июля 2023 года
  • 3 ноября 2023 года.

Поклонники кинокомиксов предполагают, что в эти даты могут выйти продолжения фильмов о Человеке-Муравье, Стражах Галактике, Капитане Марвел и Человеке-Пауке. Помимо этого, фанаты ожидают премьеры «Фантастической четверки», «Дэдпула 3″ и Блэйда». Disney слухи пока не комментирует.

Ближайший фильм киновселенной Marvel — «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон. Картина о приключениях Наташи Романов выйдет на экраны в апреле 2020 года. Режиссером фильма выступила Кейт Шортланд. Компанию Скарлетт Йоханссон составят Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава киностудии Marvel Кевин Файги анонсировал появление трех новых героев в киновселенной.

Disney Marvel кино фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года
Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор ...
Власти Петербурга и «Дальпитерстрой» обсудили строительство жилых домов
Путин не обозначил четких сроков строительства моста через реку Лену
Во дворе Интендантских складов открылся парк
В Петербурге названы самые высокооплачиваемые массовые профессии
Житель Петербурга зарезал мужчину на почве ревности
В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»