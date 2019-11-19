Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года

Студия Disney объявила даты выхода пяти новых фильмов киновселенной Marvel. Названия проектов пока не уточняются.

Среди названных дат:

7 октября 2022 года

17 февраля 2023 года

5 мая 2023 года

28 июля 2023 года

3 ноября 2023 года.

Поклонники кинокомиксов предполагают, что в эти даты могут выйти продолжения фильмов о Человеке-Муравье, Стражах Галактике, Капитане Марвел и Человеке-Пауке. Помимо этого, фанаты ожидают премьеры «Фантастической четверки», «Дэдпула 3″ и Блэйда». Disney слухи пока не комментирует.

Ближайший фильм киновселенной Marvel — «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон. Картина о приключениях Наташи Романов выйдет на экраны в апреле 2020 года. Режиссером фильма выступила Кейт Шортланд. Компанию Скарлетт Йоханссон составят Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава киностудии Marvel Кевин Файги анонсировал появление трех новых героев в киновселенной.