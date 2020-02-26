В Уманском переулке нашли снаряд времен ВОВ

Он был действительно опасен для окружающих, так что его ликвидировали.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщили в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О найденном предмете в Уманском переулке, похожем на артиллерийский снаряд, рассказали дежурной части в эту среду в 12 часов дня. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что перед ними – снаряд немецкого производства, серьезно поврежденного коррозией, но все еще представляющий опасность.

Специалисты ОМОН увезли снаряд для ликвидации. Теперь опасность никому не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов нашли снаряд времен ВОВ. Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшего уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.