На Ветеранов нашли снаряд времен ВОВ

В Красносельском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сотрудникам МЧС сообщили об обнаружении артснаряда на пересечении проспектов Ветеранов и Буденного.

Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшего уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.