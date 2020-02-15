На Ветеранов нашли снаряд времен ВОВ

На Ветеранов нашли снаряд времен ВОВ
Артснаряд. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Красносельском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сотрудникам МЧС сообщили об обнаружении артснаряда на пересечении проспектов Ветеранов и Буденного.

Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшего уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.

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На Ветеранов нашли снаряд времен ВОВ
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