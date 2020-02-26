Уникальный случай: в России обнаружили фальшивый рубль

Монета циркулировала в единственном экземпляре – такого сотрудники Банка России еще не видели.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. В Банке России рассказали, что в 2019 году количество фальшивых денег увеличилось более чем на 7%. Так, в 2018 году их было 38,5 тысяч, а в прошлом – 41,3 тысячи поддельных денежных знаков. Чаще всего подделывают пятитысячные купюры, а вот реже всего десятирублевые – таких оказалось всего три. Куда больше обнаружили фальшивых десятирублевых монет – всего 167 монет.

Поразил же сотрудников Банка России поддельный рубль – такой нашли впервые и в единственном экземпляре. При этом в учреждении заверили, что количество фальшивок остается «стабильно низким».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МКБ планирует увеличить объем финансирования компаний из СНГ.