Врачи назвали лучшую начинку для блинов на Масленицу

Блины, которые традиционно едят на Масленицу, являются довольно калорийным продуктом, поэтому, по мнению врачей, идеальной начинкой для них может быть нежирная красная рыба или ягоды.

«Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса», — считает профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, сообщает РИА «Новости».

Блины являются достаточно калорийным блюдом, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Врачи советуют отказаться от блинов людям с непереносимостью глютена. Также это блюдо может нанести вред тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты рекомендуют покупать блины только в чистых и гигиеничных заведениях — и не брать что попало в сомнительных лавочках. При покупке готовых блинов эксперты призывают смотреть на упаковку, проверять дату изготовления и годность продукта. То же самое касается продуктов для выпечки блинов дома.