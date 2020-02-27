Экипажу лайнера Diamond Princess в Японии разрешили сходить на берег

Экипажу круизного судна Diamond Princess, 27 февраля разрешено сойти на берег после того как 5 февраля из опасений распространения коронавируса там был введен двухнедельный карантин. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Судно прибыло в Японию 3 февраля. Членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама. Они будут находиться под наблюдением врачей.

На прошлой недели на берег сошли пассажиры судна.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.