Подтвержден случай заражения россиянки на карантинном лайнере Diamond Princess

Подтвержден случай заражения россиянки на карантинном лайнере Diamond Princess
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: cdc.gov

В Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России.

В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. На его борту находятся 3,4 тысячи человек. Заболело уже больше 450 человек.

Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Но есть ли такие планы у России – пока не сообщается.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае. На данный момент заражённых – 71355 человек, погибших – 1775, а вылечившихся – 11171. Число погибших не на территории Китая – 5 человек. В России же заболело двое человек, они успешно вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще одну сбежавшую из карантина по коронавирусу через суд возвращают в больницу.

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