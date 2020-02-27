Ночью в поселке Серебрянский загорелось здание

В ночь на 27 февраля в поселке Серебрянский Ленобласти произошел пожар. Там загорелось здание.
Сообщение о возгорании поступило в 03:17. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 04:38. О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь тушили силами четырех расчетов спасателей.