Ночью в поселке Серебрянский загорелось здание

Ночью в поселке Серебрянский загорелось здание
О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 27 февраля в поселке Серебрянский Ленобласти произошел пожар. Там загорелось здание.

Сообщение о возгорании поступило в 03:17. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 04:38. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь тушили силами четырех расчетов спасателей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в поселке Серебрянский загорелось здание
За отличную учебу школьников наградили просроченным лимонадом и макаронами
Экипажу лайнера Diamond Princess в Японии разрешили сходить на берег
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 1595
Роспотребнадзор: туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса
Врачи назвали лучшую начинку для блинов на Масленицу
Прощальный матч Марии Шараповой может пройти в Петербурге
В Китае за день из-за коронавируса погибли 29 человек