На Придорожной аллее тушили двухкомнатную квартиру

На Придорожной аллее тушили двухкомнатную квартиру
О пожаре стало известно среди ночи. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь тушили силами четырех расчетов спасателей.

Все произошло в ночь на вторник, 25 февраля, в доме 1/153 на Придорожной аллее. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:26. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, в 18-метровой комнате обгорела обстановка на площади 5 «квадратов».

Потушить пожар удалось к 2:41.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Минздрав назвали профессии, представители которых чаще всего болеют.

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На Придорожной аллее тушили двухкомнатную квартиру
Минздрав назвал профессии, представители которых чаще всего болеют
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