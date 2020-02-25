На Придорожной аллее тушили двухкомнатную квартиру

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь тушили силами четырех расчетов спасателей.

Все произошло в ночь на вторник, 25 февраля, в доме 1/153 на Придорожной аллее. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:26. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, в 18-метровой комнате обгорела обстановка на площади 5 «квадратов».

Потушить пожар удалось к 2:41.

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