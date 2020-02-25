Минздрав назвал профессии, представители которых чаще всего болеют

Часто в стране болеют сотрудники IT-сферы и преподаватели. Фото: Pixabay

Часто в стране болеют сотрудники IT-сферы и преподаватели. Фото: Pixabay

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что чаще всего в стране болеют сотрудники IT-сферы и педагоги. Это связано малоподвижным образом жизни, загруженностью и несбалансированным режимом питания.

Как заявили исследователи портала hh.ru, треть от общего числа работающих людей в России часто жалуются на проблемы, связанные с сосудами и сердцем.

Соответствующие результаты связаны с тем, что сотрудники указанных сфер ведут сидячий образ жизни и постоянно загружены. Кроме того, работники пренебрежительно относятся к своему питанию. В результате возникают проблемы с сосудами, сердцем, а также с опорно-двигательным аппаратом и желудком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге популярны профессии водителя, администратора и уборщицы.