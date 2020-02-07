В Петербурге популярны профессии водителя, администратора и уборщицы

В Северной столице максимальный интерес жители города проявляют к профессии водителя. Далее по популярности в городе следуют профессии администратора и уборщицы. Россияне стали интересоваться работой чаще – количество соответствующих запросов увеличилось на 18% по сравнению с 2018. Также за год россияне стали гораздо активнее интересоваться возможностями получения ежедневных выплат: поисковый запрос «работа с ежедневной оплатой» вырос на 49%. Число запросов со словами «подработка» выросло на 2% за год. А вот интерес к запросу «работа на дому» с прошлого года упал примерно на 2%. Такие данные предоставили редакции Gazeta.spb.ru исследователи сервиса Авито-работа.

В 2019 году во всех 23 крупнейших городах, рассмотренных в рамках исследования, по количеству запросов лидируют водители. В Санкт-Петербурге, кроме водителя, в списке популярных профессий также находятся администраторы, уборщицы, курьеры и электрики. Курьеры также оказались в топ-5 поисковых запросов по профессиям, вызывающим максимальный интерес, в Москве и Саратове.

Чаще всего в 2019 году россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.Сильнее всего среди популярных профессий вырос интерес к грузчикам – россияне стали интересоваться этой специальностью на 17% чаще, чем в 2018 году.

Также на 9% выросло количество запросов «электрик», и по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий». Среди профессий, к которым интерес россиян максимален, на уровне прошлого года остался только водитель. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали, наоборот, отрицательную динамику. В Ульяновске, Красноярске и Екатеринбурге в топ-5 поисковых запросов по профессиям, вызывающим максимальный интерес, также вошли няни. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Саратове среди списка соответствующих поисковых запросов оказались курьеры.

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