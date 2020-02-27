Подснежники и нарциссы распустились в парке у Политеха

Петербуржцы заметили подснежники и нарциссы, которые распустились из-за за аномально теплой зимы в Политехническом парке у 1-го профессорского корпуса.

Об этом сообщили очевидцы в группе «Калининский район #Бакан» в социальной сети «ВКонтакте». Они опубликовали фото с нарциссами и подснежниками.

«Весна пришла!», — комментируют пользователи Сети.

Местные жители заметили первоцветы и в других районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга поделились в соцсетях фотографиями подснежников, которые зацвели в середине января из-за аномального тепла в городе. Фотографиями цветения подснежников поделились пользователи группы «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что подснежники были замечены в Приморском районе Петербурга.