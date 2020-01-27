Петербуржцы нашли подснежники в Приморском районе

Петербуржцы нашли подснежники в Приморском районе
В Петербурге зацвели подснежники. Фото: vk.com/grib_spb

Жители Петербурга поделились в соцсетях фотографиями подснежников, которые зацвели в середине января из-за аномального тепла в городе.

Фотографиями цветения подснежников поделились пользователи группы «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что подснежники были замечены в Приморском районе Петербурга.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 27 января, днем температура воздуха в городе будет от -1 до -3 градусов. День будет облачным, вечером возможен снегопад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы показали своих необычных снеговиков в соцсетях.

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