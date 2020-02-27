Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Минюст РФ намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в проекте нового Кодекса об административных правонарушений. Причиной этого стала критика со стороны общественности.

Резкое увеличение штрафов за нарушение ПДД, о котором говорилось ранее, не соответствует запросам общества, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Он подчеркнул, что цель нового КоАП не фиксальная. Кодекс призван обеспечить безопасность жизни и здоровья россиян, потому проработка той части, которая регулирует дорожное движение, требует комплексного подхода. Новак пояснил, что необходимо развивать инфраструктуру, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и разобраться в порядке установки дорожных знаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нештрафуемый порог скорости в российских городах-миллионниках, включая Петербург, могут уменьшить до 10 км/ч.