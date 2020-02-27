В Ленобласти тушили пожар в «двушке», пострадал мужчина

В Ленобласти тушили пожар в &#171;двушке&#187;, пострадал мужчина
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Pixabay

Мужчина был госпитализирован после возгорания в одной из квартир на улице Береговой.

Все произошло в ночь на четверг, 27 февраля. Житель пятиэтажного дома пострадал в результате пожара. Сообщение о ЧП поступило дежурному около полуночи.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ленобласти, пожар случился в двухкомнатной квартире.

Спасатели оперативно потушили пламя на площади 6 квадратных метров и спасли хозяина помещения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, в каком регионе Ленобласти зафиксирована самая высокая зарплата.

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