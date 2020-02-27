Назван регион Ленобласти с самой высокой зарплатой

Назван регион Ленобласти с самой высокой зарплатой
Зарплата. Фото: Pixabay

Стало известно в каком из районов Ленобласти получают самые высокие зарплаты.

Так, размер средней заработной платы в Ломоносовском районе достиг 70 тыс. рублей. Для сотрудников промышленных предприятий цифра еще выше — 95 тыс.рублей .

По словам врио главы администрации района Сергея Годова, сообщает АБН, по этому показателю Ломоносовский район первый во всей области.

Сейчас на территории района работают 23 крупных компании. В минувшем году было создано 800 дополнительных рабочих мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице началась очередная эвакуация судов.

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