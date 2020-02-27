В Петербурге продолжается эвакуация судов

В Петербурге продолжается эвакуация судов
Сотрудников выводят на улицу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Минеры снова напомнили о себе. В Петербурге эвакуируют Петродворцовый, Василеостровский и Дзержинский суды.

Районные суды ежедневно получают анонимные письма с перечнем объектов, которые могут быть «заминированы» в течение дня. При этом теперь эвакуации судов начали повторяться по два, иногда и по три раза за день.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, телефонные хулиганы частенько мешают работе городских школ, детских садов и других учебных учреждений, а также «минируют» крупные торговые центры и вокзалы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в трех районах Петербурга снесли незаконные террасы.

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минирование объединённая пресс-служба судов Петербурга
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