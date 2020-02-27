В Трех районах Петербурга снесли незаконные террасы

В Северной столице снесли незаконные летние террасы, которые должны были закрыться еще летом прошлого года. Павильоны снесли в трех районах города.

Обо всем стало известно сегодня, 27 февраля. С Инженерной улицы исчезла веранда ресторана «Бестхаус», срок договора аренды земельного участка которого истек еще в сентябре прошлого года.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом города, также снесли веранду на 60 «квадратах» в Петергофе – участок должны были освободить после окончания летнего сезона. Еще один павильон обнаружился в Пушкине на Гусарской улице.

Теперь рестораторы должны будут оплатить проведенные работы.

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