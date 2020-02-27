Россиянам напомнили о дополнительных выходных в марте

В марте россияне получат дополнительный выходной. Это связано с празднованием Международного женского дня.

В этом году 8 марта выпал на воскресенье, а значит, официальный выходной день был перенесен на понедельник, 9 марта. Так, благодаря празднику рабочая неделя продлится всего четыре дня — с 10 по 13 марта.

Следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в российскую Конституцию. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

«Обращу особое внимание правительства, чтобы потом этот выходной день не убрали от каких-нибудь праздников, первомайских или новогодних», — сообщил глава РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербургу грозит острый дефицит сырья для производства лекарств из-за коронавируса.