Петербургу грозит острый дефицит сырья для производства лекарств из-за коронавируса

Пока что, остается надеяться на скорейшее возобновление поставок. Фото: unsplash.com

Пока что, остается надеяться на скорейшее возобновление поставок. Фото: unsplash.com

Это может произойти уже этой весной. Ведь большая часть поставок — 70%, была организована из Китая. Но их заводы перестали работать из-за эпидемии коронавируса. С альтернативными вариантами возникает проблема — регистрировать новых поставщиков слишком долго. Об этом сообщает РБК.

На данный момент перебои коснулись компанию «Вертекс», но возобновление поставок планируется на март. Если же этого не произойдет, то все компании столкнутся с дефицитом.

Запасов же компании «Активный компонент» хватит до апреля-мая, поскольку из-за китайского Нового года были сделаны необходимые запасы.

В качестве альтернатив для партнёрства рассматривается Латинская Америка, Индия, Южная Корея. Переговоры же с последними сорвались из-за карантина.

Если же поставщики из Китая поднимут цены на сырьё, может произойти рост цен на лекарства. Некоторые жизненно важные препараты могут и вовсе уйти с рынка, ведь цены на них поднимать запрещено, а затраты на производство могут быть увеличены.

В данной ситуации, фармпроизводителям как никогда нужна поддержка государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко рассказал о 30 лекарствах против коронавируса.