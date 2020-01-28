Онищенко рассказал о 30 лекарствах против коронавируса

Онищенко рассказал о 30 лекарствах против коронавируса
Фото: pixabay.com

По словам экс-главы Роспотребнадзора и первого заместителя главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, сегодня китайский коронавирус можно вылечить 30 препаратами.

Об этом Онищенко рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Такое заявление экс-руководитель Роспотребнадзора сделал, «чтобы успокоить общественность». По словам Онищенко, двенадцать лекарств из этого перечня используются в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Соответственно, они могут победить и коронавирус.

Напомним, что на сегодняшний день число погибших от эпидемии неизвестного коронавируса в Китае выросло до 106 человек. В общей сложности, количество заболевших составляет несколько тысяч, при этом 60 человек успешно вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки вируса Петербург не примет семь тысяч туристов из Поднебесной.

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