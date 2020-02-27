Две легковушки не смогли разъехаться на улице Дыбенко

Утром 27 февраля на Улице Дыбенко недалеко от одноименной станции метро произошло с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за невнимательности и неуважении к правилам дорожного движения.

Причины аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Машины в результате ДТП получили несерьезные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину развернуло и она влетела в ограждение.