На Мурманском шоссе иномарка осталась без колес и бампера после ДТП

На Мурманском шоссе иномарка осталась без колес и бампера после ДТП
Мурманское шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину развернуло и она влетела в ограждение.

Все случилось сегодня, 27 февраля, после деревни Разметелево. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель не справился с управлением, его закрутило, после чего иномарка врезалась в ограждение.

На кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что после ДТП легковушка осталась без колес и со смятым капотом.

К месту происшествия уже прибыла скорая помощь. О пострадавших информация не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга жалуются на попрошаек, которые просят деньги на бензин.

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На Мурманском шоссе иномарка осталась без колес и бампера после ДТП
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