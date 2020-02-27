На Мурманском шоссе иномарка осталась без колес и бампера после ДТП

В Петербурге на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Машину развернуло и она влетела в ограждение.

Все случилось сегодня, 27 февраля, после деревни Разметелево. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель не справился с управлением, его закрутило, после чего иномарка врезалась в ограждение.

На кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что после ДТП легковушка осталась без колес и со смятым капотом.

К месту происшествия уже прибыла скорая помощь. О пострадавших информация не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга жалуются на попрошаек, которые просят деньги на бензин.