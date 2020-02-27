В Петербурге жалуются на попрошаек: проходимцы просят деньги в компании детей

В Петербурге жалуются на попрошаек: проходимцы просят деньги в компании детей
Горожане жалуются на попрошаек Фото: Pixabay

Жители Северной столицы жалуются на попрошаек, терроризирующих автолюбителей. Обо всем горожане рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, инцидент произошел на съезде с КАД на Софийскую улицу около 21:40.

«На аварийке стоит парень с ребенком. Просит денег на бензин. По его словам, едет в Ростов через Москву, бензин кончился, телефон сел. Развод или нет?» — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Другие подписчики сообщества заявили, что этих же лиц не первый раз видят, просящими подаяния, однако раньше они работали в другой локации.

Отдельных водителей возмущает, что попрошайка для пущей убедительности клянчит деньги в компании несовершеннолетнего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании двоих мужчин в Пулково из-за конфликта в небе.

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